Willem II wint oefenpot tegen Diessense selectie met ruime cijfers

DIESSEN - Willem II heeft zaterdagmiddag de traditionele oefenwedstrijd tegen de Diessense selectie met 9-1 gewonnen. Halverwege stond het al 7-0.

Willem II kende een vliegende start. Binnen een kwartier stond het 3-0 door doelpunten van Fran Sol (2x) en Jordy Croux. Vooral het tweede doelpunt van Sol, een schot van afstand, was zeer fraai. De ploeg van Erwin van de Looi had er duidelijk zin in. Na doelpunten van opnieuw Fran Sol, Victor van den Bogert, Tom Haye en Jordens Peters gingen beide ploegen met 7-0 rusten.

Testspeler

Na de rust was alleen doelman Wellenreuther blijven staan en kregen andere spelers in de selectie van trainer Erwin van de Looi een kans. Halverwege de tweede helft scoorde Pepijn van Spreuwel namens de Diessense selectie tegen, 7-1.



Het laatste woord was aan Willem II. De IJslander Kristofer Kristinsson (kopbal) en testspeler Karim Rossi bepaalden de eindstand op 1-9. Rossi scoorde vanaf elf meter.