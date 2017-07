Man zwaargewond bij mogelijke steekpartij Oosterhout, recherche doet onderzoek op vakantiepark

OOSTERHOUT - De politie doet onderzoek naar een mogelijke steekpartij in de buurt van Oosterhout. Een man met mogelijke steekwonden kwam daar naar het Amphia Ziekenhuis toe. Er zijn twee mannen en een vrouw aangehouden.

Het slachtoffer is zwaargewond. Het is nog niet bekend waar en hoe de man de verwondingen precies opliep. De politie denkt dat de oorzaak in de relationele sfeer gezocht moet worden.



De recherche doet onderzoek in een woning op een vakantiepark in Oosterhout. De politie heeft ook speurhonden ingezet.