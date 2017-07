Timo Roosen begint goed aan Tour de France, derde Nederlander in tijdrit

DUSSELDORF - Timo Roosen is de Tour de France goed begonnen. In de individuele tijdrit over veertien kilometer in Düsseldorf eindigde de hardrijder uit Goirle als 26e in een veld bijna tweehonderd renners. Van de Nederlandse renners moest hij alleen ploeggenoten Jos van Emden en Robert Gesink voor zich dulden.

De tijdrit werd ontsierd door veel valpartijen. Door de regen ging menig renner onderuit op het spekgladde asfalt. Spanjaard Alejandro Valverde schoof hard tegen een dranghek en was niet meer in staat op zijn fiets te stappen.



Negentien tellen

De Brit Geraint Thomas was met 16.04 minuten snelste renner over de veertien kletsnatte kilometers, gevolgd door Stefan Küng en Vasil Kirijenka. Jos van Emden was met 16.19 minuten op een zevende plek de snelste Nederlander.



Timo Roosen (16.38 min.) was met negentien tellen langzamer dan Van Emden. Koen de Kort uit Liempde klokte 16.58 minuten en eindigde met die tijd op de 71e plek.