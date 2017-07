Agent krijgt elleboogstoot tijdens aanhouden man

CUIJK - Een 31-jarige man uit Cuijk heeft een elleboogstoot uitgedeeld aan een politieagent in Didam, in Gelderland. De man werd aangehouden nadat agenten wiet in zijn auto hadden gevonden.

Agenten zagen de man zaterdagochtend rijden in Didam en wilden hem controleren, omdat zijn auto volgens het politiesysteem vaker was gezien bij verdachte situaties. In de auto lag 30 gram wiet en agenten wilden hem aanhouden vanwege het bezit van softdrugs.



Toen de man werd gefouilleerd begon hij zich te verzetten en deelde een elleboogstoot uit. Andere agenten spoten vervolgens pepperspray in zijn gezicht, zodat hij kon worden geboeid. Geen van de agenten raakten gewond bij de aanhouding.