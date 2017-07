Zanger Frank Verkooyen van podium gehaald tijdens Oosterhout Live: 'Mocht geen Hazes zingen'

OOSTERHOUT - Het stoom komt uit de oren bij zanger Frank Verkooyen. De Bredase zanger trad zaterdagavond op bij Oosterhout Live in het Lukwelpark toen hij ineens moest stoppen met zingen. "Ik werd van het podium gehaald, omdat ik een Hazes-medley zong", schrijft hij op Facebook. André Hazes junior was ook één van de artiesten op Oosterhout Live en die zou hebben geëist dat Frank stopte met het zingen van de liedjes van Hazes senior.

"Ik zong al Hazes toen hij nog in zijn broek scheet", schrijft de woedende zanger. Hij snapt niet waarom hij de nummers van de overleden volkszanger niet mocht zingen van zijn zoon. Én waarom de organisatie vervolgens besloot om hem na 25 minuten optreden van het podium te halen.



"Je haalt never iemand halverwege zijn/haar nummer van het podium af. Amateurisme. En mij nooit meer bellen voor Oosterhout Live!", besluit hij zijn boze Facebookpost. Naar eigen zeggen is de organisatie van het meezingevenement in Oosterhout al jaren bezig om hem te strikken voor een optreden.Volgens diezelfde organisatie ligt het hele voorval toch net iets anders. "Vooraf is wel degelijk gevraagd om géén Hazesnummers te zingen. Normaal gesproken respecteert een andere artiest dat, maar Frank doet het dan toch", zegt Arnoud Kastelijns tegen BN DeStem . "'Hij is zijn vader toch? niet', zei hij. Tja, maar junior wordt nog altijd gassocieerd met senior", aldus de uitleg van Kastelijns.Frank zegt dat hij van te voren heeft aangegeven dat hij een Hazes-medley zou zingen en dat dat door iemand anders van de organisatie in orde was. Het management van André Hazes junior was zaterdagavond niet bereikbaar voor commentaar.