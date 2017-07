15.000 bezoekers trotseren lange wachtrijen Symbolica in de Efteling

KAATSHEUVEL - De nieuwste Eftelingattractie Symbolica: Paleis der Fantasie heeft op de eerste dag zo'n 15.000 bezoekers getrokken. Dat meldt het pretpark zaterdagavond. "Daar zijn we heel blij mee! En alles is ook goed verlopen", laat een woordvoerster van de Efteling weten.

Het park was vandaag extra lang open, van tien uur 's ochtends tot elf uur 's avonds. "Dat is behoorlijk lang en daarom komen we ook tot deze hoge bezoekersaantallen voor Symbolica", legt de woordvoerster uit.



De hoge bezoekersaantallen zijn dan ook een uitzondering. Normaal is het park doordeweeks namelijk van tien tot zes uur open en in het weekend van tien tot acht uur. "De verwachting is dat we dan tussen de 1200 en 1400 bezoekers per uur hebben", legt ze uit. Dan zullen er maximaal 11.000 bezoekers doordeweeks en 14.000 bezoekers in het weekend een ritje maken in de duurste attractie ooit van het pretpark De Efteling kijkt terug op een geslaagde dag. "Het begon met wat druilerig weer, maar mensen hebben zich daar niet door laten weerhouden", vertelt ze trots. De eerste bezoekers renden op de attractie af toen deze 'eindelijk' openging.Er waren zo veel bezoekers voor Symbolica dat de wachttijd opliep tot 2,5 uur en vrijwel de hele dag moesten mensen dus behoolrijk de tijd nemen om de nieuwe attractie te bewonderen. Maar dat maakte de pret niet minder: veel mensen waren ontzettend enthousiast over de nieuwste aanwinst van het pretpark. "Het is één grote illusie", beschreef één van de bezoekers het.