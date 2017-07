13-jarige Christel uit Veldhoven vermist, mogelijk samen met 15-jarige jongen

BLADEL/VELDHOVEN - De politie is op zoek naar de 13-jarige Christel van den Berg uit Veldhoven. Ze werd donderdag voor het laatst gezien op haar school in Bladel. Vermoedelijk is ze samen met de 15-jarige Mikey Rademaker uit Heerlen.

Christel vertrok donderdag vanaf haar huis in Veldhoven richting haar school in Bladel. De politie gaat ervanuit dat ze vanaf haar school is vertrokken. Waar ze heen is gegaan is niet bekend.



Op de dag van haar vermissing droeg Christel een lichte broek en een naveltruitje met lipjes erop van Coca Cola. Het meisje heeft lang, steil blond/rossig haar en ze is ongeveer 1,70 meter lang.



Ook Mikey vermist

De politie denkt dat ze in gezelschap is van Mikey Rademaker. Hij is 1,80 meter lang en heeft donkerblond haar en blauwe ogen.