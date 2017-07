Unieke tv-serie over Brabants deel Nieuwe Hollandse Waterlinie

EINDHOVEN - Welke geheimen hebben de oude forten en waterwerken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Ooit waren ze bedoeld als verdedigingslinie, maar wat is hun functie nu? In de vijfdelige serie Linie tot Leven duiken de Bredase filmmakers Raoul de Zwart en Bob Entrop in het verleden en het heden van het meest zuidelijke gedeelte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De serie is vanaf vrijdag 7 juli te zien bij Omorep Brabant.

Als een parelsnoer ligt tussen Biesbosch en Slot Loevestein een reeks van 200 jaar oude forten en waterwerken. Ze waren bedoeld als verdedigingslinie en ter bescherming van de Vesting Holland, maar in de vorige eeuw onbenut, en uiteindelijk verlaten en vervallen.



Werelderfgoed

Brabants Landschap heeft als nieuwe eigenaar en beheerder de forten in de afgelopen jaren gerestaureerd en een nieuwe bestemming gegeven. Deze 5-delige laat niet alleen zien hoe deze forten en andere bouwwerken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden benut, beheerd en voor de toekomst behouden, maar ook waarom het de moeite waard is ze als werelderfgoed te koesteren.



Elke vrijdagavond (vanaf aanstaande vrijdag 7 juli) om 18.00 uur is de serie te zien. Eerder ging de documentaire in zijn geheel in première in Almkerk.



In tijden van oorlog is Brabant altijd een buffer voor Holland geweest. Brabant was de tijdwinst die op de vijand behaald kon worden. Militair historicus Wim Klinkert en vrijwilliger John Kollen tonen ons hoe de Nieuwe Hollandse Waterlinie 200 jaar hier geleden werd ontworpen maar nooit als verdedigingslinie heeft gewerkt.Na zijn pensionering ging Kees van Maastrigt op onderzoek uit in het land van Heusden en Altena. Hij ontdekte dat in dit gebied tijdens de mobilisatie in de Eerste Wereldoorlog duizenden soldaten bij de plaatselijke bevolking waren ingekwartierd. Hij vond ook tientallen schuilplaatsen en andere militaire objecten die verspreid in het land liggen – overblijfselen van een compleet vergeten linie.Tussen Slot Loevestein in het oosten en de Brabantse Biesbosch in het westen ligt een fantastisch recreatiegebied, dat eigenlijk alleen voor fietsers en voetgangers goed toegankelijk is. Steeds meer recreanten ontdekken deze oase van rust. In dit weidse rivierenlandschap liggen forten en vestingstadjes verborgen.Brabant telt vier forten die allemaal op een andere manier worden benut. Op welke wijze worden deze forten beheerd en onderhouden? We maken kennis met de forten Steurgat, Bakkerskil, Altena en Giessen. Bij de laatste fort zijn we getuige van een spectaculaire ontgraving en renovatie.Het Liniepad loopt van Slot Loevestein tot aan de Papsluis bij Fort Bakkerskil. Langs het dit fiets- en wandelpad liggen niet alleen forten, maar ook kleine bijzondere natuurgebieden zoals de Groesplaat met zijn wilde paarden en bevers, of de Zevenbansche boezem met spannende bunkers en fraaie windmolens.