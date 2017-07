A58 afgesloten na zwaar ongeluk: een dode en drie gewonden

Een ambulance is opgeroepen.

TILBURG - Bij een ongeluk op de A58 bij Gilze is zondagochtend iemand om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond.

Het ongeluk gebeurde rond zes uur in de buurt van Gilze.



Omrijden

Vanwege het ongeluk - waarbij geen ander verkeer betrokken was - is de A58 richting Breda afgesloten.



Rijkswaterstaat adviseert verkeer dat naar Breda moet bij knooppunt De Baars de weg richting Den Bosch en Waalwijk te nemen.