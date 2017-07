Politie heeft handen vol aan opstootjes tussen jongeren

De politie moest verschillende keren in actie komen. (Foto: Bart Meesters)

DEN BOSCH - De politie had tijdens de nacht van zaterdag op zondag de handen vol aan opstootjes tussen jongeren in het centrum van Den Bosch.

Agenten moesten verschillende keren in actie komen om de gemoederen te bedaren. Een paar keer werden honden ingezet om groepjes uit elkaar te drijven.



Aanhoudingen

De opstootjes vonden plaats in de omgeving van de Hinthamerstraat en de Parade. Verschillende mensen werden aangehouden. De aanleiding voor de opstootjes is niet bekend.