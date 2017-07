Toestand slachtoffer steekpartij Oosterhout stabiel, vrouw zit nog vast

OOSTERHOUT - De toestand van de 31-jarige man uit Oosterhout die zaterdagavond zwaargewond raakte bij een steekpartij, is stabiel. Van de drie mensen die de politie zaterdag aanhield, zit zondag alleen de 28-jarige vrouw uit Oosterhout nog vast.

Het slachtoffer werd rond kwart voor acht zaterdagavond door twee mannen naar het Amphia Ziekenhuis gebracht. Hij had verschillende verwondingen.



Omdat de betrokkenheid van de twee mannen niet duidelijk was, werden zij bij het ziekenhuis aangehouden. Vrij snel werd echter duidelijk dat zij niets met de steekpartij te maken hadden.



Relatieproblemen

Diezelfde avond deed de politie onderzoek in een vakantiehuisje op de Katjeskelder. Daar werd de 28-jarige vrouw aangehouden. De politie houdt er rekening mee dat relatieproblemen de aanleiding vormden voor de steekpartij.



De vrouw wordt verhoord door de recherche.