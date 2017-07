Drie kerkuilen gestolen, tuinkussens gebruikt om ze vast te pakken

HELMOND - Teun Kuipers durft het zijn kinderen van 7 en 10 jaar niet te vertellen. De jonge kerkuilen die de hobbyfokker hield, zijn gestolen uit de volière in de omheinde achtertuin. "De dieven waren op de vogels uit, want er stond ook duur gereedschap en daar zijn ze niet aan geweest."

De Helmonder fokt met één koppel. In februari waren er drie jonkies die nu al 35 centimeter zijn. Die heeft hij op Marktplaats gezet. "Ik had drie reserveringen. Die mensen moet ik nu ook vertellen dat de verkoop niet doorgaat." Een kerkuil doet doorgaans 150 euro.



De volière waarin de uiltjes zaten is kapot. De planken zijn losgewrikt en er zit een gat in het gaas. "Uilen kunnen fors klauwen, ik benader ze met handschoenen aan. Ik vermoed dat daarom de tuinkussens weg zijn, daar hebben ze de dieren mee vastgepakt" vertelt Kuipers.



Geen beelden

Verdacht is dat er geen bewakingsbeelden van de diefstal uit de tuin zijn. "De camera's deden het niet. En ik heb ook geen tv. Daarom vermoed ik dat ze ergens een kabel hebben doorgesneden."



Geringd

Uilen zijn een bedreigde diersoort. Daarom mogen ze alleen gehouden worden als ze correct geringd zijn - met een zogeheten kweeknummer van de fokker - en als ze worden verkocht met kloppende papieren.



"Zo'n ring is lastig om te verwijderen. Je moet hem er echt afslijpen. Een Nederlander die een ongeringde uil houdt, is strafbaar. Zo iemand krijgt een boete of soms zelfs celstraf. Daarom vermoed ik dat de jonkies naar het buitenland worden verkocht; daar zijn de regels anders."



Nieuwe uiltjes

Met vader en moeder uil gaat het goed; die zaten al een tijdje apart van hun kroost. Kuipers: "Die zullen er geen weet van hebben. Gelukkig is mama al weer aan het broeden; dit keer heeft ze zelfs vijf eieren."