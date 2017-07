Vrouw (35) uit Halderberge komt om leven bij ongeluk A58

GILZE - Bij het auto-ongeluk dat zondagochtend gebeurde op de A58 bij Gilze is een 35-jarige vrouw uit Halderberge om het leven gekomen. Dat maakte de politie bekend.

De auto werd bestuurd door een 44-jarige man uit Halderberge. Hij raakte lichtgewond.

Een 23-jarige man uit Roosendaal raakte zwaargewond en is overgebracht naar een ziekenhuis. De vierde inzittende, een 17-jarige jongen uit de gemeente Steenbergen, raakte lichtgewond en kon na behandeling naar huis.



Bestuurder dronken

Het ongeluk gebeurde rond zes uur. Door nog onbekende oorzaak slipte de auto en raakte die de vangrail. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.



Uit een alcoholtest blijkt dat de bestuurder mogelijk dronken was. Hij is aangehouden en moest zijn rijbewijs inleveren. Een bloedproef moet uitwijzen hoeveel alcohol de man precies gedronken heeft.