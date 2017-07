René zielsgelukkig met zijn praatpaal: 'Mijn vrouw wil er ook één'

ETTEN-LEUR - Hij moet nog zes weken wachten, maar dan wordt er bij René van Glabbeek in Etten-Leur een praatpaal afgeleverd. Zo'n gele, van de ANWB. Zaterdag werden er honderden te koop aangeboden, want de palen verdwijnen langs de snelweg. "Ik ben vrijdag opgebleven om hem te bestellen."

Achteraf baalt hij, want hij had er meer kunnen kopen. "Je kon er maximaal drie aanschaffen." Want zijn vrouw had er ook wel eentje willen hebben.



Klinkt leuk hoor: 'Ik ben de eigenaar van zo'n ANWB-praatpaal'. Maar wat je doe er in hemelsnaam mee? "Ik ga 'm in ieder geval niet in de tuin zetten, want dan is 'ie binnen de kortste keren gestolen."



900 euro

En hij gaat hem ook niet op Marktplaats zetten, zoals tientallen inmiddels hebben gedaan - met in een enkel geval zelfs een vraagprijs van 900 euro. Zaterdagochtend om 00.30 uur waren namelijk alle 500 exemplaren verkocht.



Maar wat gaat Van Glabbeek dan wel doen? Hij wil de praatpaal in november gebruiken voor promotie van zijn bedrijf op een beurs. "Want daar moet je mensen lokken. Ik zie voor me dat bezoekers daar een YouTube-filmpje kunnen bekijken of hun badge met contactgegevens kunnen laten scannen."



Simca 1100

Hij heeft er zelfs een redenering bij: "De mensen die mijn product - een foliewikkelaar voor pallets - nog niet kennen, zijn pechvogels."



Jaren geleden had hij zelf pech, toen hij met zijn gele Simca 1100 langs de weg kwam te staan."Naar ik me herinner was er iets met de accu; de stroom viel uit. Toen was ik blij met de praatpaal, en nu dus weer!"