Domien Verschuuren: 'Niets in het rond neuken, ik ben een sulletje'

TILBURG - 'Nu ga ik los hoor, nu ga ik neuken jongen, potverdomme daar gaan we', dacht Domien Verschuuren toen het even uit was met zijn vriendin Caroline. Maar hij bleek, zoals de 3FM-deejay in de VIVA zelf zegt, een sulletje.

"Ze was bezig met afstuderen en dat vond ik te lang duren. Ik vond mezelf – ja heb je die narcist weer – de grote superster die in het Glazen Huis had gezeten en als een raket ging."

Maar hij bleek haar te missen. "Zat ik dronken in een taxi op Terschelling, wilde ik haar bellen. Ik miste haar. En ik besefte hoe onredelijk ik was. Ik was te veel met mezelf bezig en had geen oog voor wat ik had."

Hij geeft toe: hij is soms geen prettig mens. "Ik kan verschrikkelijk met mezelf bezig zijn. En driftig zijn. En onredelijk." Hij houdt, zegt hij in het vrouwenblad, inderdaad van aandacht.

Kikkererwten en geroosterde aubergine

Intussen leidt hij, met haar, een burgerleven. Zijn wekker gaat om tien voor vier en hij kookt uit een maaltijdbox. Bijvoorbeeld een gerecht met kikkererwten en geroosterde aubergine.

Caroline en Domien zijn al tien jaar samen. Hij komt 'niet elke week met bloemen thuis. '" Maar ik vind het leuk om haar elke vrijdag mee uit eten te nemen."