Dré Hazes over rel op Oosterhout Live: 'Ik zou nooit iemand van het podium af laten sturen'

OOSTERHOUT - Op Facebook wordt massaal, vooral verontwaardigd, gereageerd op het van het podium halen van volkszanger Frank Verkooyen uit Breda. Hij stond zaterdag op Oosterhout Live, maar zijn optreden werd midden in een Hazes-medley beëindigd. Dat zou Hazes junior hebben geëist. Maar Dré Hazes zegt in een filmpje op Facebook dat hij dat nooit zou doen.

Volgens Hazes had Verkooyen zijn playlist niet doorgegeven aan de organIsatie en besloot die, toen hij aan de Hazesmedley begon, hem plotsklaps van het podium te halen. Door het publiek werd hier verontwaardigd op gereageerd. Ook op Facebook.



Fans van Verkooyen nemen het massaal voor hem op. Vooral Hazes junior moet het ontgelden. "Wat een hoogmoed van Dré Hazes" zegt Trijnie Tingen. Marjo Kouwenberg zegt: "Echt schandalig of het nou wel of niet mag, je haald niemand maar dan ook niemand van het podium af de snotneus."Er zijn ook mensen die begrip hebben voor de organisatie. Michelino van Heemskerken: "Dat krijg je als er nummers niet in de playlist staan en je het toch gaat zingen. Tjaa dan had ik het ook laten verwijderen".Verkooyen wil er liever niet meer over praten. "Ik ga niet naar Boulevard, maar wil graag laten weten hoe de vork in de steel zit". De zanger zit in het buitenland en is op dit moment moeilijk bereikbaar. Dré Hazes wenst Verkooyen, in hetzelfde filmpje op Facebook, het allerbeste voor de toekomst.