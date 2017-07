Brabants veedebat: 'Wie is toch die geheimzinnige poppenspeler?'

EINDHOVEN - Het wordt vrijdag druk voor het provinciehuis in Den Bosch. Burgerorganisaties roepen mensen op 7 juli daar naar toe te komen. Die dag beslissen Provinciale Staten over het voorstel om verouderde stallen al in 2022 milieuvriendelijk te maken in plaats van 2028. De burgerorganisaties zijn voor, boerenorganisaties zijn juist tegen en hebben hun leden óók opgeroepen naar Den Bosch te komen om te protesteren.

De organisatie ‘Stop de Stank’ in Deurne roept iedereen op gebruik te maken van de inspreekmogelijkheid. “ Er melden zich naar verwachting veel boeren die de statenleden vragen om tégen te stemmen. Zorg dat ook de stem van de burgers gehoord wordt”, zegt ‘Stop de Stank’.



'Situatie is desastreus'

Maria Berkers, voorzitter van ‘Stop de Stank’ in haar oproep: “Bijna 40 procent van de begroting van de Europese Unie gaat naar landbouw. Nederland krijgt jaarlijks 1 miljard. Driekwart daarvan gaat als inkomenssteun naar boeren. Dat moet een florerende landbouw opleveren, zou je zeggen. Het tegendeel is waar. De situatie is desastreus: de biodiversiteit holt achteruit; water en lucht raken vergiftigd; de bodem sterft”.



Volgens Berkers klagen de boeren steen en been maar de burgers zijn volgens haar de werkelijke slachtoffers. “Buitengebieden zijn onleefbaar; mensen worden ziek van stank en fijnstof; ze overlijden ten gevolge van zoönosen; sociale cohesie wordt om zeep geholpen”.



'Dodelijke stikstofuitstoot'

Zij stelt dat de overheid een industrie steunt die in een normale markt allang verdwenen zou zijn. Berkers: “Wie is toch de geheimzinnige poppenspeler die achter de schermen politiek aan de touwtjes trekt? Zouden het dan toch de banken zijn?



De voorzichtige eerste stap van dit college om de groei van de veestapel te beteugelen en de dodelijke stikstofuitstoot terug te dringen verdient en krijgt onze steun. Met het mestbeleid zijn we minder blij. Het massale verzet tegen mestverwerking zal de komende tijd alleen maar toenemen. Er is maar één oplossing voor het mestoverschot: veel minder beesten! Dat lijkt zo logisch, maar de geheimzinnige poppenspeler denk daar blijkbaar anders over”.