Grote brand in woonboerderij Breugel, buren helpen pand te ontruimen

De rook is in de verre omtrek te zien (foto; Sander van Gils)

Het dak van de schuur is weg (foto: Sander van Gils)

BREUGEL - In Breugel staat een pand in de brand. De brandweer spreekt van een grote brand; er zijn drie brandweerwagens en vijf watertanks aanwezig om de brand te blussen.

Het pand aan de Olen 5 bestaat uit twee delen: een schuur en een woongedeelte. Het dak van de schuur is in vlammen opgegaan; de woning wordt als verloren beschouwd. De brandweer laat deze gecontroleerd uitbranden.



Waardevolle spullen

Buren helpen de eigenaren met het naar buiten sjouwen van waardevolle spullen. Op het perceel staat ook stal Klampenhof, die bekend is van paardrijclinics en als stalling.