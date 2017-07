Wie kan er het snelst rennen in een bruidsjurk, 70 vrouwen en mannen aan de start

DEURNE - Je bruidsjurk aan en rennen maar. Dat gebeurde zondag tijdens de Bridal Run in Deurne. Tientallen dames en verrassend genoeg ook heren renden de benen onder hun lijf uit in bruidsoutfit.

Het parcours van de Bridal Run was gelukkig niet zo lang. 1 kilometer moest er afgelegd worden voor het goede doel. De winnaar krijgt een splinternieuwe bruidsjurk. Zondag liep Sabine Moonen een paar keer verkeerd in een bruidsjurk, maar uiteindelijk kwam ze toch als eerste over de streep. Ze won dus een nieuwe bruidsjurk van organisator bruidsmode Koonings in Deurne. Klein probleempje: Ze moet nog wel gevraagd worden...





De Brides Run werd georgansieerd om geld in te zamelen voor de Stichting Ruby and Rose. De stichting heeft als doel heeft geld in te zamelen voor onderzoek naar gynaecologische kanker. Ambassadeur van deze stichting, Anouk Smulders rende ook mee in haar bruidsjurk.