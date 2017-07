Vrouw gered uit de Dommel bij Boxtel

BOXTEL - Een voorbijganger heeft zondagmiddag een vrouw uit de Dommel in Boxtel gered. Zij was met haar scootmobiel in het water terecht gekomen.

De redder fietste over de Bosscheweg toen hij iemand om hulp hoorde roepen. Toen hij zag dat een vrouw met haar scootmobiel in de Dommel lag sprong de man er direct in. Hij redde de vrouw uit het water.



Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer- en politiemannen hebben samen de scootmobiel uit het water gehaald. Hoe het kwam dat de vrouw in de Dommel reed is niet bekend.