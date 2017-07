Mathieu van der Poel stapt af in Andorra: 'Het draaide voor geen meter'

VALLNORD - De wereldbekerwedstrijd mountainbike in Vallnord is voor Mathieu van der Poel uitgelopen op een grote teleurstelling. De 22-jarige wielrenner stapte in de zesde ronde uit de wedstrijd.

"Het draaide voor geen meter vandaag. De hoogte kan een oorzaak zijn", zei Van der Poel op de website van zijn ploeg Beobank-Corendon. "Bij de start verzuurde ik vrijwel meteen en ik heb mezelf bewust niet geforceerd."



De volgende wereldbekerwedstrijd vindt volgend weekeinde plaats in het Zwitserse Lenzerheide.