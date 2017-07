Schotse kilts en gespierde kuiten bij Obstacle Run Highland Edition [FOTO'S]

They did it! Achttien kilometer! (foto: Karin Kamp)

TILBURG - Volop geruite kilts en gespierde kuiten bij Landgoed De Groene Kamer in Tilburg, dit weekend. Het natuurgebied nabij het stadsdeel de Reeshof vormde het decor voor de Obstacle Run Highland Edition, een loodzwaar parcours met een Schots tintje.

Deelnemers kunnen kiezen voor een route variërend van zes tot maar liefst dertig kilometer, dwars door de weilanden, bossen, water en modder. Voor jonge sportievelingen is er een speciale Family Run. Met de witblauwe vlag op de wangen wordt er eerst vol overgave meegedaan aan de warming up, waarna het startschot wordt gegeven.



Onze fotografe was ook bij de Obstacle Run en legde de loodzware loop vast. De foto's bekijk je hier.



Sommigen hebben zich een beetje verkeken op het parcours. Bij het zien van de eerste obstakel, een metershoge hooibalenberg, verzucht een vrouw: "Jezus, ik ben nou al moe!"De meeste volwassenen schuiven uiterst voorzichtig, vaak hand in hand, de modderpoel in. "Dames, het is een wedstrijd hoor!", klinkt het vanaf de kant. Voor de kinderen is het juist één groot feest. Zij storten zich onverschrokken in het bruine water, dat soms tot aan de kleine schouders reikt.Even verderop probeert een groepje gespierde mannen een loodzware kogel zo ver mogelijk weg te slingeren. Allemaal zijn ze gehuld in Schotse kilt. Of ze ook meedoen aan de Highland Run? "Nee, dat wordt een beetje teveel van het goede."