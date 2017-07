Verrassende zeperd voor Michael van Gerwen bij European Darts Open

LEVERKUSEN - Michael van Gerwen is verrassend snel uitgeschakeld bij het European Darts Open in Leverkusen. Mighty Mike verloor in de derde ronde kansloos van Rob Cross: 2-6.

De Engelsman gooide de partij van zijn leven en hield de als eerste geplaatste Van Gerwen constant onder druk. Cross gooide onder meer finishes van 108 en 121 en kon na zes legs (tussenstand 4-2) een gemiddelde van 110,7 overhandigen.



Van Gerwen miste op 2-4 liefst vijf pijlen op de dubbel, waarna Cross toesloeg.