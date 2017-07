Einde aan middelvingers en frustraties: Pauls supersnelle e-bike staat te koop

EINDHOVEN - Hij is klaar met het gezeur, klaar met de scheldpartijen en klaar met de incapabele overheid. Dus verkoopt Paul Strack van Schijndel uit Eindhoven definitief zijn speed pedelec, een super snelle e-bike. "Ik ben er echt chagrijnig van." Voor 3000 euro mag de nieuwe eigenaar de pedelec zo van hem overnemen.

"Ik krijg middelvingers te zien, word uitgescholden voor idioot en mongool en er zijn zelfs mensen die mij proberen klem te rijden met een auto", beschrijft Paul een normale dag op zijn voertuig. Elke dag rijdt hij van zijn huis in Eindhoven naar zijn werk in Tilburg. En dat gaat dus gepaard met veel narigheid.



Geen fiets, maar brommer

De frustratie ontstaat bij veel weggebruikers, omdat Pauls speed pedelec eruit ziet als een fiets, maar voor de wet een brommer is en ook een geel nummerplaatje heeft. Sinds 1 juli mag hij dus officieel niet meer op het fietspad en moet hij tussen de auto's rijden.



Maar zijn e-bike gaat 'maar' 45 kilometer per uur, terwijl auto's 50 kilometer per uur of harder rijden. En blijkbaar zijn veel andere weggebruikers geen fan van Paul en zijn snelle fiets. "Ik word daar echt chagrijnig van dat deze discussie in Nederland gevoerd moet worden. Er is een nieuw soort voertuig, goed voor de gezondheid én voor het milieu, en dan reageren mensen zo bizar op je."



'Overheid is incapabel'

Wat hem in dit alles nog het meest dwarszit zijn niet die middelvingers en de scheldpartijen, maar de overheid. "Die kan niet snel schakelen, die zijn niet capabel en komen met deze regel dat ik de autorijbaan op moet. Van die overheid moet ik bijvoorbeeld wegenbelasting betalen. Dat is toch gek! Want deze fiets is super duurzaam en gezond", zegt hij.



Voor Paul is de lol er dus af. Hij heeft zijn geliefde speed pedelec te koop aangeboden. Een koopje, vindt hij zelf. Amper een jaar geleden gekocht voor 4100 euro, nu met een vraagprijs van 3000 euro.



Vervuilende auto in de plaats

Een vervanger van zijn e-bike is er trouwens ook al. "Een heel erg vervuilende Alfa Romeo", grinnikt hij. "Maar maandag ga ik gewoon nog stiekem net de fiets naar het werk hoor."