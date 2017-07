Hockeyvrouwen winnen halvefinaleronde World Hockey League na zege op China

BRUSSEL - De Nederlandse hockeysters hebben de halvefinaleronde van de World Hockey League zondag afgesloten met de eindzege. In de finale in Brussel was Oranje voor de tweede keer dit toernooi te sterk voor China: 2-0.

De doelpunten vielen pas in het derde en vierde kwart. Caia van Maasakker was twee keer trefzeker uit een strafcorner. De eerste keer sleepte ze de bal binnen die slim was afgelegd. De Chinese keepster leek de strafcorner van Oranje in het vierde kwart aanvankelijk te stoppen, maar de bal ging er toch in, waarmee de wedstrijd beslist was.



“We domineerden de wedstrijd vanaf het eerste fluitsignaal en de meiden speelden precies zoals ik ze van tevoren had opgedragen”, zei een trotse Annan bij Ziggo Sport. De bondscoach was vooral tevreden over de defensie van het team. “We hebben dit hele toernooi maar één doelpunt tegen gekregen. Dat en het feit dat we maar vier strafcorners tegen kregen, toont aan dat de verdediging het heel goed heeft gedaan.''