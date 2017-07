Auto in Oss uitgebrand, ook raak in Heesch

Autobrand in Heesch (Foto: Gabor Heeres / SQ Vision)

OSS/HEESCH - Een auto is zondagnacht op de kruising van de Van der Brugghenstraat met de Luzacstraat in Oss door brand verwoest. De brandweer kreeg rond één uur 's nachts een melding van een brand in een huis. Het bleek echter te gaan om een autobrand.

Bij de auto lag een nummerplaat die niet bij de auto hoorde. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Veel bekijks

Ook in Heesch was het zondagnacht raak. Daar ontdekten bewoners aan De Eg iets voor halfvier dat op een parkeerplaatsje achter enkele huizen een auto in brand stond. Een andere auto raakte zwaar beschadigd.

Ook een schutting van een van de huizen bij de parkeerplaats liep schade op door de brand. De brand in Heesch trok veel bekijks. Over de oorzaak is niks bekend.