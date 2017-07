De zomer komt terug: dertig graden weer in zicht

EINDHOVEN - Na de hittegolf twee weken geleden, mocht Brabant vorige week even afkoelen. Maar de zonliefhebbers hoeven niet te treuren. Zij kunnen deze week weer werken aan hun gebruinde teint, want de temperaturen stijgen weer.

De eerste twee dagen van de week is het al aangenamer dan de afgelopen week, met een temperatuur van ongeveer 23 graden. Dinsdag lijkt het wel iets bewolkter te worden.



Warm

Vanaf woensdag wordt het heerlijk weer. Dan zal het kwik oplopen tot 26 graden tot 27 graden. Donderdag en vrijdag wordt het nog warmer. Dan kan de temperatuur lokaal oplopen tot dertig graden. Vrijdag kan het wel gaan regenen en onweren.



In het weekend moeten we het doen met zo'n 25 graden op zaterdag en 23 graden op zondag.



