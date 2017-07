Piet Hein Eek wint nieuwe Brabantse designprijs van 10.000 euro

DEN BOSH - De Eindhovense ontwerper Piet Hein Eek is de eerste winnaar van de desigprijs van het Brabantse Prins Bernhard Cultuurfonds. De prijs van 10.000 euro wordt uitgereikt op 28 oktober tijdens de Dutch Design Week door Commissaris van de Koning Wim van de Donk.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds reikt een reeks cultuurprijzen uit. Ze worden gezien als de belangrijkste prijzen in de provincie op het gebied van kunst en cultuur. Aan de reeks is nu voor het eerst een prijs voor design toegevoegd.

Volgens juryvoorzitter Jan Post verdient Piet Hein Eek de prijs voor zijn ontwerpen én voor de publiciteit die hij er overal in de wereld voor krijgt. Post: "Als succesvol ontwerper en ondernemer is Eek van grote betekenis voor het designklimaat in Nederland."



Sloophout

Piet Hein Eek studerde in 1990 af aan de Design Academy in Eindhoven. Hij bouwde toen een kast van sloophout. Het gebruik van sloophout was lange tijd een belangrijk - en veel geïmiteerd - kenmerk van zijn ontwerpen. In 1990 was het hergebruik van materiaal lang niet zo'n belangrijk thema als nu.



Sinds 2015 ontwerpt Piet Hein Eek ook voor IKEA . Hij bedacht interieurs voor ondere De Verkadefabrek in Den Bosch, het Moma in Nerw York, het Van Abbemuseum en Schiphol. De Eindhovense ontwerper opereert vanuit een oude Philipsfabriek op Strijp-R.Het Prins Bernhard Cultuurfonds wil de nieuwe designprijs om het jaar uitreiken, beurtelings aan een bekende ontwerper en een aankomend talent.