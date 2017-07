Met een oude bak van 500 euro racen naar Oost-Duitsland: 'De reis is de prijs'

EMMEN - Tot bij wijze van spreken het startsignaal moest er nog worden gewerkt aan het rijklaar maken van de auto’s, maar deze maandagmorgen is dan toch de internationale Carbage run 2017 van start gaan. Brabant is ook van de partij tijdens deze jaarlijkse, vijfdaagse rally.

Eén van de teams komt uit Vlijmen en Arie van de Lee heeft er enorm veel zin in, zo zei hij net vóór de start bij het Drentse Emmen.



'Geen vuilnisbak'

Noem zijn auto geen vuilnisbak (de wat vrije vertaling van carbage). Het voertuig heeft weliswaar niet meer dan vijfhonderd euro gekost en moet acht jaar oud zijn, maar aan de betrouwbaarheid hoeft niet getwijfeld te worden.



“Je moet er wel ruim vierduizend kilometer mee kunnen rijden”, vertelt Van de Lee. “Het wordt vooral lol hebben. Normaal gesproken ben ik niet de man van meedoen is belangrijker dan winnen, maar dat gaat niet op voor deze Carbage run. De reis is de prijs, zegt de organisatie niet voor niets.”



Allerlei opdrachten

“Je moet onderweg overigens wel allerlei opdrachten uitvoeren. Elke keer een verrassing waar dat op neer komt”, aldus Van de Lee, die op deze eerste dag weinig problemen verwacht. “Het gaat vooral over snelwegen, naar een plaats ergens in Oost-Duitsland. Uiteindelijk kun je een geldbedrag winnen van vijftienhonderd euro.”



Verder is er een originaliteitsprijs voor degene die zijn of haar bolide het meest ludiek heeft aangekleed. Van de Lee over zijn creatie: “De wagen is beschilderd met zwart krijtbordverf, de wielen zijn fluorescerend oranje en op het dak staat een kasteel met kantelen, een draak en allerlei toeters en bellen.”



'Goed op elkaar ingespeeld'

De inwoner van Vlijmen gaat natuurlijk niet alleen, hij wordt vergezeld door drie vrienden van wie er een ooit eerder aan deze ultimate road trip heeft meegedaan. Of ze allemaal een aparte taak hebben? “Nee hoor, dat gaat vanzelf, we zijn goed op elkaar ingespeeld.”



En dan ’s avonds aan het bier? “Dan wel, maar met mate. De volgende ochtend moet je weer nuchter aan de start staan ook al zullen we weinig slapen.”