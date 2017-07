Steekpartij in huis Tilburg, twee mannen aangehouden

TILBURG - In een huis aan de Rueckertbaan in Tilburg heeft zondagnacht rond één uur een steekpartij plaatsgevonden. De politie hield twee mannen (28 en 30 jaar) aan, twee andere mannen raakten lichtgewond.

Agenten waren uitgerukt na een melding dat er in een appartement aan de Rueckertbaan flink gevochten zou worden en dat er een man aan een balkon zou hangen. Bij aankomst zag de politie twee mannen uit het portiek lopen, een van hen had bloed aan zijn kleding.



Ze gingen ervandoor

Bij het zien van de agenten ging het duo ervandoor. Na een korte achtervolging zijn de mannen aangehouden. De gewonde mannen zaten nog in het appartement.



De recherche onderzoekt de steekpartij. Bij het verhoor wordt een tolk ingezet.