'Volkszanger Frank Verkooyen gewaarschuwd over zijn Hazes-repertoire, maar zong het toch'

OOSTERHOUT - Volkszanger Frank Verkooyen uit Breda was voor zijn veelbesproken optreden op Oosterhout Live al twee keer verzocht om niet het nummer ‘Zij geloof in mij’ van André Hazes te zingen. Toen hij dat verzoek negeerde en toch met Hazes-nummers aan de haal ging, werd hij van het podium gehaald. Dat zegt Nick Nielsen, de presentator van Oosterhout Live.

Verkooyen was ongeveer 25 minuten aan het optreden. Hij zong toen eerst ‘Zij gelooft in mij’ en zette daarna een Hazes-medley in. Dat was voor de organisatie van het evenement reden om Nielsen het podium op te sturen om Verkooyens optreden te beëindigen.



“Ik ben ook organisator van evenementen, dus ik weet dat je op zo’n dag een verscheidenheid aan nummers wilt. Toen de organisatie zag dat Verkooyen hetzelfde nummer als Dré Hazes in zijn repertoire had en Hazes ook vlak na Verkooyen stond geprogrammeerd, is hem tot twee keer toe verzocht dat nummer te schrappen”, zegt Nick Nielsen.Nielsen en de organisatie gingen ervan uit dat Verkooyen zich daaraan zou houden. “Toen zong hij toch ineens ‘Zij gelooft in mij’. Toen heeft Dré Hazes aangegeven dat hij dan wel een ander nummer van zijn vader zou zingen. Maar toen ging Verkooyen over op een Hazes-medley en dat ging team Hazes te ver.”Nadat Nielsen het optreden van de volkszanger had gestopt, liepen de gemoederen achter de schermen hoog op. “Ik begrijp de emotie natuurlijk, maar het was geen fijn moment. Er zijn hier geen winnaars.” Nielsen vindt dat Dré Hazes geen blaam treft.Wat de presentator betreft, kan hij in de toekomst weer gewoon samenwerken met Verkooyen. “Ik ken hem als een prettig persoon. Ik denk dat hij niet zijn beste dag had.”