Boze vrouw valt buurman aan met twee messen

TILBURG - Bij een burenruzie in de Outshoornstraat in Tilburg heeft een vrouw een van haar buurmannen met twee messen aangevallen. Dat gebeurde zondagmiddag rond vier uur.

Buurtbewoners zagen de vrouw lopen en wisten haar te overmeesteren. Toen agenten in de straat kwamen lag de vrouw op grond tussen geparkeerde auto’s en werd in bedwang gehouden door twee buurtbewoners. De mannen hadden ook de messen afgepakt.



De vrouw is naar het bureau gebracht. Het is onduidelijk waarom de vrouw haar buurman wilde aanvallen.