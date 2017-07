Aad de Mos hoopt op jeugd in het eerste elftal van PSV: 'Laat ze alsjeblieft spelen'

EINDHOVEN - PSV begint maandag de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De selectie van trainer Phillip Cocu is nog niet compleet. Er zijn spelers die later aansluiten vanwege vakantie en de Eindhovense club is nog op zoek naar versterkingen. Als het aan Aad de Mos ligt krijgen jeugdspelers de kans, ook tijdens het seizoen.

"PSV moet eigen jongens veel meer de kans geven. Laat ze alsjeblieft spelen", zegt De Mos in Wakker!. Volgens de voormalig trainer zijn er genoeg goede voorbeelden van teams waar jeugd de kans krijgt. "Nu ook weer met het Duitse elftal. Je kunt ze pas beoordelen als ze spelen, bondscoach Joachim Löw laat ze spelen."



"Als hij dat niet had gedaan wisten we nu ook niet geweten wie Leon Goretzka precies is. Nu wil iedereen hem hebben”, aldus De Mos.



'Supporters zijn niet blind'

Naast jeugd wil De Mos vooral weer goed voetbal zien in Eindhoven. "Het geraamte van PSV is in orde. Maar ik ben het eens met supporters en ben ook een beetje bang. Op social media lees je dan: 'Mooie stoeltjes om weer in slaap te vallen het hele seizoen'. Ze moeten naar beter voetbal, aantrekkelijker voetbal. Ajax is daar het goede voorbeeld van. Supporters zijn niet blind, ze willen lekker aanvallend voetbal zien."



Ondanks de kritische noten ziet De Mos PSV wel als titelkandidaat. "Dat zijn ze altijd. Maar het heeft vooral te maken met hoe snel de nieuwe verdediging in zijn plooi gaat vallen, welke spelers haal je nog en of de klik er direct is met coaches en publiek. Wat dat betreft is het afwachten. En je bent ook afhankelijk van wat er gaat gebeuren bij de concurrenten."