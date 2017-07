Worstenfabriek Unox verkocht aan concurrent, meer werk naar Oss

OSS - Unox in Oss wordt door Unilever verkocht aan een oude bekende, concurrent Zwanenberg Food Group. Dit heeft het bedrijf maandagochtend bekendgemaakt aan de medewerkers. Zwanenberg neemt de productie van de soep- en rookworstenfabriek in Oss over. Het merk Unox blijft eigendom van Unilever. De overname betekent meer werkgelegenheid voor Oss.

Unilever schrapte de afgelopen jaren veel banen in Oss. Daar hoeven medewerkers nu volgens het bedrijf niet voor te vrezen. Door de overname zal de werkgelegenheid in Oss groeien.Zwanenberg wil in 2019 namelijk de productie van een fabriek in Raalte in Overijssel overhevelen naar Oss. Dit betekent een groei van de werkgelegenheid met twintig procent. De huidige 325 medewerkers van Unilever gaan onder dezelfde arbeidsvoorwaarden over naar Zwanenberg.“Unox is en blijft een heel belangrijk en lokaal ijzersterk merk voor Unilever in Nederland", zegt Conny Braams, General Manager Unilever Benelux.

Unilever denkt met de samenwerking gebruik te kunnen maken van de ‘sterke innovatiekracht’ van Zwanenberg op het gebied van vlees-, vegetarische- en snackproducten. Dat zal volgens het bedrijf leiden tot groei in deze activiteiten.

Geen bedrag genoemd

In de fabriek in Oss worden naast de producten van Unox, ook producten van de merken Bertolli en Knorr gemaakt. Alle merken en recepten blijven eigendom van Unilever en het bedrijf blijft ook verantwoordelijk voor de marketing en verkoop van de merken.



Wat Zwanenberg betaalt voor Unox is niet bekendgemaakt.