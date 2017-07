Automobiliste wil uitparkeren bij supermarkt Mierlo, maar ramt muur en staat in achtertuin

MIERLO - Een automobiliste die maandagochtend de parkeerplaats bij de PLUS supermarkt in Mierlo wilde verlaten, reed door nog onbekende oorzaak dwars door een muur heen. Ze belandde met haar BMW in de achtertuin van een woning.

Volgens een ooggetuige was de tuin pas opgeknapt. De eigenaar van de woning was niet thuis toen het ongeluk gebeurde. De gemeente Geldrop-Mierlo gaat kijken of ze het gat in de muur tijdelijk dicht kunnen maken met bouwhekken.

Gewond

De automobiliste is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf.