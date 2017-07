Remko Pasveer ontbreekt bij PSV, doelman mag met Vitesse praten over transfer

EINDHOVEN - Remko Pasveer staat niet op het veld bij de eerste training van PSV voor het nieuwe seizoen. De doelman krijgt van de club uit Eindhoven de ruimte om met Vitesse te onderhandelen over een transfer.

De 33-jarige doelman maakte in de zomer van 2014 de overstap van Heracles Almelo naar PSV, in Eindhoven heeft hij nog een contract tot medio 2018. Hij speelde tot nu toe achttien officiële wedstrijden in de hoofdmacht van PSV.Bij Vitesse is Eloy Room momenteel eerste doelman. De club uit Arnhem wil de selectie versterken met het oog op deelname aan de Europa League naast de competitie en de KNVB Beker. Trainer Henk Fräser wil twee volwaardige keepers in zijn selectie hebben, Pasveer zal bij een overstap met Room moeten concurreren om de plek onder de lat.