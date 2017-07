Man valt door dak van huis in Vierlingsbeek

VIERLINGSBEEK - Een man is maandagmorgen bij asbestsaneringswerk aan een huis in Vierlingsbeek door een dak gevallen. Dit gebeurde aan de Staaiweg, vlakbij de plek waar de veerpont over de Maas naar het Limburgse Bergen aanlegt.

Het slachtoffer is volgens de politie gewond naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat hij mankeert en wat er exact is gebeurd. Na de melding, net voor twaalf uur, kwamen een traumahelikopter, een ambulance, brandweer en politie naar het huis in Vierlingsbeek.



De Inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie, is ingeschakeld.