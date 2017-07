Flinke hennepvondst in huis, Bredanaars (17 en 19) bezig drugs te verpakken

BREDA - Twee mannen van 17 en 19 zijn zondagavond rond halfelf aangehouden in een huis aan de Katerdonk in Breda. Het Bredase duo was bezig om hennep te verpakken. In het huis vond de politie in totaal 35 kilo gedroogde hennep. De politie was de hennepvondst op het spoor gekomen na een tip.

Behalve de drugs trof de politie in het huis ook spullen aan om de drugs te verhandelen zoals weegschalen en geldtelmachines.



Crimineel geld

Ook lagen er in het huis dure spullen als televisies, computers, telefoons en merkkleding. Deze spullen zijn vermoedelijk gekocht met crimineel geld.



Voor het huis stond een huurauto die door de verdachten werd gebruikt. De auto is in beslag genomen. De huurder van huis was niet aanwezig. Hij wordt later verhoord.