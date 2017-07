Waardevolle viool vergeten in de trein bij station Breda

Dit is de viool die achtegelaten werd in trein

BREDA - "Nooit leen ik mijn viool uit aan een leerling, maar deze keer dus wel." Het begint wel erg op wanhoop te lijken wat muziekleraar Theo Mazajchik nu voelt. Zijn kostbare viool is achtergebleven in de trein bij Breda. Vergeten, door die enige student waarvan hij dit nooit verwacht had.

Deze jonge violiste stapte vrijdag 19 mei uit in Breda. Een half uur later sloeg bij haar de paniek toe. Zij was zonder viool uit de trein gestapt. Die trein is rond het middaguur nog doorgereden naar Tilburg en Eindhoven.



Hopeloos

Alles heeft muziekleraar Theo al geprobeerd. Allereerst de NS bellen, zonder resultaat. De beelden van de stations Tilburg en Eindhoven opvragen, zonder resultaat. Het Openbaar Ministerie om hulp vragen, zonder resultaat. En nu dus zijn verhaal bij Omroep Brabant.



De viool is letterlijk waardevol, maar Theo wil liever niet over geld praten. Het ergste vindt hij dat het de viool van zijn vader was. Het instrument is onvervangbaar.



Gigantische bos bloemen

Dus met het laatste sprankje hoop een belofte van een radeloze Theo. De eerlijke vinder krijgt een gigantische bos bloemen. Dat is wel het minste wat hij de vinder wil bieden. Een toegift met de viool is vast ook geen probleem.