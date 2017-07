Koen de Kort met goede benen in Tour de France: 'Zal snel minder worden'

LONGWY - De taak van Koen de Kort in de Tour de France is heel duidelijk: kopman Alberto Contador helpen. De renner uit Liempde staat na de tijdrit van zaterdag en de tweede etappe van zondag op plaats 65, met 54 seconden achterstand op gele trui-drager Geraint Thomas. Daarmee staat hij precies gelijk met Contador.

"De benen voelen nog goed", zei De Kort in het Omroep Brabant-programma Wakker!. "Maar het zal niet lang duren dat ze zo goed voelen. Het zal snel minder worden. Maar op dit moment is alles onder controle en voelt het goed."



Heuveltje op de finish

Met die goede benen wil De Kort zijn kopman maandag bijstaan in de derde etappe, waar de finish op een 'heuveltje' ligt. "Het is een lastige etappe. Het is niet echt bergop, het is niet echt klimmen. Maar we moeten zorgen dat Contador in het slot helemaal voorin zit, want de finish is wel op een heuveltje. Op een berg van de derde categorie. Contador mag geen tijd verliezen, dat zou zonde zijn."



De Spaanse kopman van Trek-Segafredo ging deze Tour nog niet onderuit, waar concurrenten als Chris Froome en Romain Bardet al wel een keer op de grond lagen. "Je hoopt natuurlijk niet dat een andere renner valt, maar je bent wel blij dat wij er dan niet bij liggen. Het was een behoorlijk massale valpartij, dan moet je een beetje geluk hebben. Wij zaten net achter de valpartij."