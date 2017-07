Vier vragen over het experiment met de bijstand in Tilburg

TILBURG - In Tilburg gaan ze na de zomer experimenteren met de bijstand, zo werd maandag bekend. Na twee jaar aandringen, heeft Den Haag groen licht gegeven voor de pilot, die ook in Groningen, Wageningen en Deventer start. Maar wat houdt dit experiment precies in? Vier vragen aan wethouder Erik de Ridder.

Wat is het doel van dit experiment?

“We hopen dat mensen met een bijstand sneller aan werk komen. Door soepeler met de regels om te gaan, hopen we dat ze meer vertrouwen gaan voelen. Nu is er vaak sprake van wantrouwen richting de overheid.”



Hoe gaan jullie dat vertrouwen creëren?

“We gaan onderzoeken wat er gebeurt als je de mensen met een bijstandsuitkering bijvoorbeeld minder verplichtingen oplegt. Nu krijgen ze een setje regels en afspraken mee, om de uitkering te mogen behouden. Iedere stap wordt twee keer gecontroleerd. We willen een groep meer vrijlaten, zodat ze ons vertrouwen voelen.”



Is dat het enige wat jullie gaan doen? Minder regelgeving voor bijstandsgerechtigheden.

“We gaan verschillende dingen proberen. Eén experiment is dat vrijlaten. Een ander experiment is dat sommigen gewoon mogen bijverdienen. Nu moeten ze driekwart van hun bijverdiensten afstaan. En een andere groep zullen we juist extra gaan begeleiden in onze poging om ze aan het werk te helpen.”



Gaat dit de gemeente geld kosten?

“Ja, absoluut. We hebben mensen nodig die dit experiment in goede banen moeten leiden. Maar als het de bijstandsgerechtigheden, en dat zijn er ongeveer 7000 in Tilburg, helpt, dan is het dat waard. En als de experimenten nergens toe leiden, zal ik de eerste zijn om dat toe te geven.”