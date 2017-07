Nieuw in Brabant: een 'natte' versafdeling in de supermarkt

ROOSENDAAL - In veel buitenlandse supermarkten is het een gewoonte: groente en fruit dat beneveld wordt. En dat is niet zonder reden. Want als je de verse producten vochtig houdt, blijven ze langer vers.

In Brabant wordt daar nu ook mee geëxperimenteerd. Een supermarkt in Roosendaal is de proeftuin voor een groep studenten van een Deense universiteit.



Betere omzet en minder verspilling

Het lijkt misschien een slimme verkooptruc, maar toch is het dat niet. De studenten onderzochten de resultaten van de groente- en fruitafdeling van de Roosendaalse supermarkt en vergeleken die met eerdere cijfers.



Het blijkt dat de supermarkt meer verkoopt en minder hoeft weg te gooien. Het experiment is aan de ene kant dus goed voor de kassa van de supermarkt, maar het draagt ook bij aan een duurzame wereld.



Drie dagen langer vers

In de supermarkt zijn de meningen over het experiment verdeeld. "Ik geloof er helemaal niks van", aldus een van de klanten. Maar een andere klant ziet er wel degelijk het nut van in: "Ik doe hier regelmatig boodschappen en mijn groente en fruit blijven langer fris en knapperig!"



Ook supermarkteigenaar Pieter-Jan van Gurp ziet de voordelen van het nieuwe systeem op de groente- en fruitafdeling van zijn supermarkt. "Door de mist daalt de temperatuur tussen de producten vier tot vijf graden", aldus Van Gurp. "De verse producten nemen het water op en blijven daardoor langer houdbaar."



Maar de nevelinstalatie is ook goed voor een omzetstijging van dertig procent. Bovendien is het benevelen ook een goede methode om voedselverspilling tegen te gaan: er blijft namelijk een heel stuk minder groente en fruit over dat op de composthoop terechtkomt