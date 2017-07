Bestelbus ontdekt waarmee al rijdend drugsafval gedumpt kan worden

BERGEN OP ZOOM - De politie heeft in Bergen op Zoom een bestelbus in beslag genomen waarmee via een buizensysteem al rijdend vloeibaar drugsafval kon worden gedumpt. Zo'n bus is zeldzaam, maar het is niet de eerste keer dat de politie er een aantreft in Brabant.

De bus stond vorige week donderdag geparkeerd aan de Vijverberg. In het voertuig stond een vat met duizend liter chemicaliën. Uit onderzoek van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) is maandag gebleken dat het om een geprepareerde bus ging.



Buizensysteem

Het LFO ontdekte dat het busje een buizensysteem had, waardoor een passagier al rijdend of stilstaand via buizen de vloeibare drugsafval vanuit het vat op de openbare weg kon laten lopen.



Waar de bus vandaan komt en welke chemische afvalstoffen in het vat zaten, is nog niet bekend.



Moergestel en Veghel

Het is de derde keer dat een dergelijke bus in Brabant aangetroffen wordt. In 2016 werd er een in Moergestel gevonden, en eerder dook er ook in Veghel eentje op.