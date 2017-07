Designer Bart Hess plant tuin van huid in Stedelijk Museum Den Bosch

DEN BOSCH - Het heeft iets weg van een klein maar ongetwijfeld érg duur jurkje. Drie etalagepoppen 'dragen' in het Stedelijk Museum Den Bosch een kunstwerk van Bart Hess, mooi uitgelicht in een verder helemaal donkere ruimte. Het werk is opgebouwd uit ragfijne flarden was en het is uiterst kwetsbaar. De werken zijn hier in de kelder gemaakt. Na de expositie gaan ze in stukken de vuilcontainer in; een andere keus is er niet.

Bart zelf staat tussen de poppen in. Hij wijst naar de film waarop je kan zien hoe de werken zijn gemaakt. Een model zakt langzaam in een grote bak met koud water. Op het water drijft warme was. Die blijft aan het model kleven en koelt meteen af in het water; sturen kan maar heel beperkt. Het resultaat lijkt op gestolde flarden mist.





Bij de ontwikkeling van het procedé heeft Hess zichzelf ook eens in het water laten zakken. Hij vond het niet onaangenaam... tot de was van zijn lichaam werd getrokken, inclusief een groot deel van zijn lichaamsbeharing.Het is een verhaal dat goed past bij Hess en zijn werk. De inmiddels tien jaar geleden aan de Design Academy afgestudeerde Brabander is geïntrigeerd door huid . Veel van zijn werk verleidt tot aanraken, tot aaien en voelen. Al voegt Hess daar vaak dan ook iets aan toe waardoor mensen even over een aarzeling heen moeten stappen.De werken van was mogen niet worden aangeraakt. Ze zijn daarvoor veel te kwetsbaar maar wie even verder door de expositie loopt, komt in een landschap terecht van hangende vormen. Ze zijn gemaakt van latex waar Bart en zijn assistenten met hun vingers groeven in hebben getrokken. Eenmaal opgedroogd, ziet de latex er uit als een groot stuk loshangend vel. En hier mogen de bezoekers wel hun handen gebruiken om te tasten en te voelen; even verderop staat zelfs een bed van de zacht wiegende latexhuid waarop je even onderuitgezakt naar een film kan kijken.Grappig zijn de losse bollen - ongeveer zo groot als voetballen - die volledig automatish door de tentoonstelling heen rollen. Ze zitten vol met zilverkleurige franjes. Bij een muur of een ander obstakel botsen ze vijf keer, daarna kiest het mechanisme voor een andere koers en schiet de bol weer met een ruizend geluid over de vloer. Gek genoeg leef je na verloop van tijd met de bollen mee, vind je het bijna zielig als ze vijf keer duidelijk hoorbaar tegen de muur botsen.De tentoonstelling van Bart Hess blijft tot en met 1 oktober in het Stedelijk Museum Den Bosch.