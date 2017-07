Werkstraffen voor witwassen op woonwagenkamp Den Bosch

DEN BOSCH - Drie verdachten van witwaspraktijken in het woonwagenkamp aan de Bossche Deutersestraat hoorden maandag werkstraffen tegen zich eisen. Het OM eiste in drie andere gevallen vrijspraak. Dinsdag zijn nog drie anderen verdachten aan de beurt. Ze maken onderdeel van de grote groep verdachten die in 2013 werden opgepakt bij een massale inval van politie, FIOD, de Belastingdienst en sociale recherche.

Het OM eiste maandag werkstraffen van 30 en 160 uur. In 2016 ging de inhoudelijke behandeling tegen de 26 bewoners van het kamp eindelijk van start. De hoofdverdachte werd in januari van dit jaar veroordeeld tot achttien maanden celstraf. Ook werd zijn huis met een waarde van vier ton in beslag genomen.



LEES OOK: Woonwagenbewoners Deutersestraat woedend over straffen: 'Ratten zijn het'

Tegen 19 andere woonwagenbewoners werden vooral taakstraffen uitgedeeld. 25 woonwagenbewoners werden vrijgesproken. Negen zaken werden aangehouden, die dienen maandag en dinsdag.



Cash en wapens

Bij de enorme inval bij het woonwagenkamp aan de Deutersestraat werd voor miljoenen aan vermogen in beslag genomen. Er werden in totaal twaalf illegale vuurwapens gevonden en meer dan 350.000 euro aan contant geld aangetroffen.