Bijzonder verkeersbord in Breda: de Teringsedijk is bereikbaar

BREDA - Of hij nu een grote hekel aan zijn werk heeft, een leesbril nodig heeft of gewoon een narrige dag had; wij weten het niet. Maar duidelijk is wel dat de maker van een omleidingsbord in Breda een paar lettertjes is vergeten op te plakken.

De schrijffout Teringsedijk in plaats van Teteringsedijk is ook de weggebruiker niet ontgaan. Berichten hierover worden flink gedeeld op social media.



Te(te)ringsedijk

In elk geval kunnen wij melden dat er voorlopig wat wegwerkzaamheden rond de Teteringsedijk zijn. En zoals het bord op de foto al aangeeft: het hotel en het tankstation zijn gewoon bereikbaar.