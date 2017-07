'Nederlanders houden niet zo van wachten', rijen Symbolica verdwijnen voorlopig niet

KAATSHEUVEL - Uren in de rij staan voor de nieuwste Eftelingattractie. Het lijkt elke keer weer raak. "Vooral in het begin is er een enorme piek, dat was bij de Baron ook. Maar dat vlakt langzaam uit", aldus Bart Stadhouders, docent attractions & themeparks management op de NTHV in Breda. In andere landen, zoals in de Verenigde Staten, is het lange wachten juist heel normaal.

De echte fans willen zo snel mogelijk Symbolica beleven. Zeker de eerste paar weken na de opening is het daarom druk. De wachttijden schommelen tussen de een en twee uur.



Moeite met wachten

In Amerika zijn lange wachtrijen bij pretparken heel normaal. "Daar wachten bezoekers van Disneyland soms vier uur om hun favoriete Disneyfiguur te ontmoeten." Tweeënhalf uur wachten, zoals afgelopen weekend het geval was, is daar dus niet veel. "In Nederland zijn we dan niet zo gewend. Hier houden we niet zo van wachten."



Wachten is niet alleen vervelend. "Een bepaalde wachttijd maakt de beleving groter. Je moet altijd even wachten voor de optimale beleving." Stadhouders vervolgt: "Maar als het te lang duurt verandert dat in ongeduldigheid en dan is de beleving minder. Dat valt nu niet te voorkomen omdat Symbolica zo nieuw is en omdat er zoveel PR rondom is geweest."De capaciteit van Symbolica zou een probleem zijn. In plaats van de gecommuniceerde 1.400 bezoekers, zouden er 'maar' 1.200 bezoekers per uur in kunnen. Dat valt wel mee volgens Stadhouders. "De werkelijke capaciteit van een attractie is altijd lager dan op papier." Bij de Baron werd bijvoorbeeld uit gegaan van een capaciteit van 1.000 bezoekers per uur. "Maar dat haalt 'ie ook niet" volgens Stadhouders.Goof Lukken, ook docent attractions & theme parks, bevestigt dit. “De lage capaciteit is het absoluut niet." Volgens hem is de capaciteit van Symbolica juist helemaal niet laag. "Het is een proces waar continu mensen ingaan. De attractie staat nooit stil. Het is een soort lopende band die continu door loopt. Je kunt er fantastische optimalisatieplannen voor verzinnen, maar die capaciteit is nooit precies het zelfde." Het hangt volgens Lukken af van der personen die instappen. Dat zijn de ene keer grootouders en de andere keer tieners en gezinnen met kinderen.Om de lange wachttijden te beperken, worden er nu naar verluid vier kinderen geplaatst in karretjes die oorspronkelijk voor drie volwassen bedoeld zijn. "Als het past kan dat, het is iets wat ze vaker doen", aldus Stadhouders. Bij Carnavalfestival en de Droomvlucht gebeurt dat ook. "Ze kijken natuurlijk wel eerst naar de veiligheid."Hoe lang deze wachtrijen nog zo blijven, is volgens Lukken moeilijk in te schatten. "Deze attractie heeft een nieuw element in de pretparkenwereld: je kunt er drie verschillende ritjes in maken. Dat kan zorgen voor herhaalbezoeken."

Maar wanneer nou het beste moment is om Symbolica te ontdekken? "De beste dagen zijn doordeweekse dagen, als de scholen niet vrij zijn. Dan is het echt rustig."



De NHTV houdt Symbolica goed in de gaten. "We zijn heel benieuwd hoe het loopt. Vaak is er wat downtime in het begin, dat 'ie wat stilstaat door kinderziektes." Maar de Efteling heeft het volgens de docent goed aangepakt. "Er is weinig negatief nieuws."