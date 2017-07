Tour de France-historie, Jacques Hanegraaf: 'De eerste week was een truienfestival'

RIJSBERGEN - Ieder jaar brengt de Tour de France weer veel nieuwe verhalen, van heroïsche overwinningen tot onverklaarbaar slechte prestaties. De Franse rittenkoers heeft een grote historie, Omroep Brabant kijkt in Afslag Zuid iedere dag terug op een moment om te herinneren. Jacques Hanegraaf kijkt nu terug op zijn Tour van 1984.

Naam: Jacques Hanegraaf

Geboortedatum: 14 december 1960

Geboorteplaats: Rijsbergen

Tour de France: 1984

Moment om te herinneren: Twee dagen in het geel en winst rode trui



In de Tour van 1984 reed je twee dagen in het geel, denk je daar nog vaak aan?

"Ik heb er één gele trui van bewaard, het is een van de weinige wielerrelikwieën die bij mij in huis hangt en nog herinneren aan mijn carrière. Het hangt in de hal. Mensen die door de voordeur binnen komen, zien de gele trui hangen."



Hoe kwam die gele trui in jouw handen?

"Het was de eerste week van de Tour. Ik was vrij explosief, dus ik kon redelijk sprinten. Onderweg waren wat bonificatieseconden te verzamelen. Ik had een behoorlijk goede proloog gereden, waardoor ik een paar seconden achter de leider kwam te staan. In de bonificatiesprints onderweg heb ik seconden gepakt, waardoor ik in het geel kwam. Het was allemaal secondewerk."



Besefte je tijdens de Tour al hoe groot die prestatie was?

"Ik moet eerlijk zeggen dat het heel bijzonder was. Naast de gele trui werd ik ook gehuldigd voor de groene, witte en rode trui. Het was een heel truienfestival die eerste week van de Tour. Na het geel heb ik nog een paar dagen in de witte trui gereden, de trui voor beste jongere. Uiteindelijk heb ik de rode trui voor de beste sprinter behouden tot in Parijs. Maar je realiseert het je pas achteraf. Dan krijgt het meer betekenis. Op het moment zelf ben je met al die details bezig. Het leuke, blije en tevreden gevoel komt later."



Hoe kijk je nu terug op die gele trui?

"Een paar etappes in het geel zijn voor een wielercarrière heel bijzonder, het is een goed souvenir. Dat draag je lang mee. Achteraf merk ik ook dat anderen die gele trui misschien wel het meest herinneren. Er zijn niet veel Nederlanders die het mee hebben mogen maken. Het is toch wel een beetje een eer."