Bejaarde fietser aangereden in Haarsteeg

HAARSTEEG - Op de Abt van Engelenlaan in Haarsteeg is vanmiddag een man van 81 jaar aangereden door een automobilist. De man is met een flinke hoofdwond en schaafwonde naar het ziekenhuis gebracht..

Het ongeval gebeurde op een stuk fietspad waar ze aan het werk zijn. Daar moeten de fietsers een stukje over de rijbaan rijden