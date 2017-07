Eerste bewoners Fort Oranje vrijwillig vertrokken, drie gezinnen naar vervangende woning

RIJSBERGEN - De eerste bewoners van camping Fort Oranje in Rijsbergen zijn maandag 'vrijwillig' vertrokken. Dat meldt de gemeente Zundert. Daarnaast zijn afgelopen weekend drie gezinnen naar een andere woning begeleid.

"Dit gezin heeft de stacaravan 'opgepakt' en vertrekt naar een andere plek", vertelt Louise Schneider van de gemeente Zundert. "We zijn blij dat deze mensen zelf een vervangende woonplaats hebben gevonden."

Drie andere gezinnen trokken afgelopen vrijdag en zaterdag in hun nieuwe woning, onder begeleiding van de gemeente. "We herhuisvesten eerst de mensen met een acute zorgvraag, die in een slechte woonruimte leven. Dat proberen we zoveel mogelijk binnen de gemeente te doen",vervolgt Schneider.



Criminaliteit

De ooit florerende familiecamping heeft al jarenlang een slecht imago. De gemeente Zundert sprak van een 'onhoudbare situatie' op de camping. Zo is er veel criminaliteit, veel van de ruim zeshonderd bewoners wonen er in erbarmelijke omstandigheden en de caravans zijn in slechte staat.



Begin juni kondigde burgemeester Poppe-de Looff aan de camping te willen sluiten. De gemeente Zundert heeft het beheer van de camping overgenomen.